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Ìðà÷íà ïðîãíîçà: Ìà÷îâåòå îñòàâàò áåç ïóáëèêà, äîêàòî íå áúäå îòêðèòà âàêñèíà ñðåùó COVID-19
Àâòîð: Ñòîé÷î Ãåíîâ 11:49 / 11.05.2020Êîìåíòàðè (3)34
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Ãîëåìèòå ñïîðòíè ñúáèòèÿ ùå îñòàíàò áåç ïóáëèêà, äîêàòî íå áúäå îòêðèòà âàêñèíà ñðåùó COVID-19. Òàçè íåáëàãîïðèÿòíà ïðîãíîçà ëàíñèðà äíåñ áðèòàíñêèÿò "Ñúí". Èçäàíèåòî òâúðäè, ÷å òÿ ùå áúäå ïîòâúðäåíà îùå äíåñ, êîãàòî ïðàâèòåëñòâîòî íà Âåëèêîáðèòàíèÿ ùå ïóáëèêóâà äîêóìåíò, ÷èéòî îáåì ùå å ïîâå÷å îò 40 ñòðàíèöè, â êîéòî äåòàéëíî ùå áúäàò îáÿñíåíè âñè÷êè ìåðêè è áúäåùè äåéñòâèÿ â óñëîâèÿòà íà ïàíäåìèÿòà.

Îùå â÷åðà ïðåìèåðúò Áîðèñ Äæîíñúí íàïðàâè èçÿâëåíèå, â êîåòî íà÷åðòà íÿêîè îñíîâíè ïîëîæåíèÿ â ò.íàð. îò íåãî "ïúòíà êàðòà çà ïîâòîðíî îòâàðÿíå íà îáùåñòâîòî". Â íåãîâàòà ðå÷ ïðîôåñèîíàëíèÿò ñïîðò íå ïðèñúñòâàøå, íî â äíåøíèÿ äîêóìåíò ùå áúäå çàñåãíàòà è òàçè òåìà.

Íàäåæäèòå íà êëóáîâåòå è ôåíîâåòå, ÷å ñòàäèîíèòå ùå îòâîðÿò âðàòè çà ïóáëèêà ïðåç ñåïòåìâðè èëè îêòîìâðè çàïî÷âàò äà ñå èçïàðÿâàò ïðè òîâà ïîëîæåíèå. Â êîíêðåòíèÿ ñëó÷àé òîâà âàæè çà ñïîðòà è ôóòáîëà â Àíãëèÿ, íî å ìíîãî âåðîÿòíî ïîäîáíî ðåøåíèå äà áúäå âçåòî â öÿëà Åâðîïà, ïèøå Ñïîðòàë. Íåîñîáåíî îïòèìèñòè÷íèÿò ñöåíàðèé çàâúðøà â íàïîìíÿíå íà èçêàçâàíå íà ïðîôåñîð Êðèñ Óèòè, êîéòî å ãëàâíèÿò ìåäèöèíñêè ïðàâèòåëñòâåí ñúâåòíèê. Ñïîðåä íåãî å èçêëþ÷èòåëíî ìàëêî âåðîÿòíî â ñëåäâàùàòà êàëåíäàðíà ãîäèíà äà áúäå îòêðèòà åôèêàñíà âàêñèíà ñðåùó COVID-19. Òîâà áè îçíà÷àâàëî, ÷å â âúçìîæíî öåëèÿò ñëåäâàù ñåçîí äà ñå èçèãðàå áåç ïóáëèêà.
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