Официално: Пускат до 50% от местата за публика за спортни състезания

От утре, 19 май, спортните състезания ще се провеждат при заемане на не повече от 50% от местата за публика и при спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра, както и носене на защитни маски за лице. Това е посочено в Заповед № РД-01-355/18.05.2021 г., издадена от министъра на здравеопазването днес, 18 май.



Ето пълния текст на заповедта:



На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение No 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение No 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение No 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение No 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение No 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение No 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение No 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение No 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение No 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и Решение No 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор



Н А Р Е Ж Д А М:



1. В т. I от Заповед No РД-01-274 от 29.04.2021 г., изменена със Заповед No РД-01-285 от 5.05.2021 г., се правят следните изменения:



а) Точки 1-5 се отменят, считано от 31.05.2021 г.;



б) Точка 6 се отменя;



в) Точка 12 се изменя така:



"12. Допуска се провеждането на спортни състезания с публика при заемане на не



повече от 50% от местата, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. и носене на защитни маски за лице.“.2. Заповедта влиза в сила от 19.05.2021 г.



3. Заповедта да се съобщи на регионалните здравни инспекции, на министрите, на областните управители и на кметовете на общини, и да се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.



Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.