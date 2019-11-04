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Ето всички национали за мачовете с Парагвай и Чехия
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 16:08 / 04.11.2019Коментари (3)34
© БФС
Селекционерът на България Георги Дерменджиев определи финалния списък от футболисти, на които ще разчита в предстоящите двубои с Парагвай и с Чехия. Към вече обявените осем играчи, състезаващи се зад граница, треньорският щаб добави 16 представители на родната Първа лига.

Ето го и пълния списък:

Вратари: Николай Михайлов (Левски), Пламен Илиев (Лудогорец), Георги Георгиев (Славия);

Защитници: Страхил Попов (Касъмпаша), Васил Божиков (Слован Братислава), Божидар Чорбаджийски (ФКСБ), Антон Недялков (Лудогорец), Георги Терзиев (Лудогорец), Кристиан Димитров (Ботев Пд), Иван Горанов (Левски), Виктор Попов (Черно море);

Полузащитници и нападатели: Ивелин Попов (Ростов), Кирил Десподов (Щурм), Георги Костадинов (Арсенал Тула), Божидар Краев (Жил Висенте), Симеон Славчев (Карабах), Кристиян Малинов (ЦСКА-София), Александър Цветков (Берое), Галин Иванов (Славия), Марселиньо (Лудогорец), Вандерсон (Лудогорец), Тодор Неделев (Ботев Пд), Димитър Илиев (Локомотив Пд), Исмаил Иса (Черно море).

Националите се събират на лагер в Национална футболна база "Бояна" в понеделник, 11 ноември, като медийните активности на селекционера и футболистите ще бъдат оповестени допълнително.
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преди 3 ч. и 30 мин.
-1
 
 
Липсват още Мартин Луков и Биската.
-1
 
 
Митко добре, но ТошкУ защо? На всичкото отгоре играят на сравнително, еднаква позиция. Прилича малко, "абе да не се обиди някой? Нали сме от Пловдив"?
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