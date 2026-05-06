Музейният комплекс "Св. Георги“ в Кюстендил обявява "ден на отворените врати“ с вход свободен за всички посетители на Гергьовден, 6 май. За ФОКУС от РИМ – Кюстендил съобщиха, че празничната инициатива е част от програмата по повод Деня на храбростта и празника.

Освен комплекс "Св. Георги“, на разположение на жителите и гостите на Кюстендил ще бъдат и редица други културни обекти. Археологическата и нумизматична експозиция в зала "Асклепий", както и етнографската експозиция в зала "Стримон", ще приемат посетители със стандартно празнично работно време.

Специален акцент в празничния тур е изложбената зала в джамията "Ахмед бей", където може да бъде разгледана гостуващата експозиция "Мъжки времена" на РЕМО "Етър". Отворени за посещение ще бъдат още Пирговата кула и къщата музей "Ильо войвода".

График и работно време на обектите: Всички посочени музейни структури ще работят от 10:00 ч. до 18:00 ч. Обедната почивка за служителите е предвидена в интервала от 12:00 ч. до 12:30 ч.