Разследват смъртта на мъж, открит в двора на хотел в Банско. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград. По първоначални данни около 08:30 часа днес на тел.112 е получено съобщение, че в двор на хотел в град Банско мъж лежи в безпомощно състояние, а до тялото му има кръв.

От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че мъжът е починал. Извършват се процесуално-следствени действия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая. Работата продължава под надзора на ОП-Благоевград.