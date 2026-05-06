Героичната история на Кюстендил и региона оживява на Гергьовден в Кюстендил с честване на 140-ата годишнина от създаването на легендарния 13-и пехотен Рилски полк. Пред ФОКУС от Народно читалище "Ген. Вл. Заимов 2013“ посочиха, че съвместно с Държавен архив – Кюстендил и Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“, ще бъде представена изложба, посветена на юбилея.

Експозицията ще покаже уникални архивни снимки и ценни документи, които разкриват славния боен път и героизма на офицерите и войниците от полка. Събитието се провежда под патронажа на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Официалното откриване на изложбата ще започне в 11:00 ч. при паметника "Булаир“, а от 12:00 ч. ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност към паметта на загиналите за Отечеството.

За празничната атмосфера и автентичното преживяване на гражданите ще допринесе традиционна полева кухня. В района до Обредния дом военно подразделение от Благоевград ще осигури топла боб чорба за присъстващите, препратка към бита на българския войник на фронта.

Организатори на честванията са Община Кюстендил и Народно читалище "Ген. Вл. Заимов 2013“.