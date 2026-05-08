Служители на Районното управление на МВР в Дупница разследват два случая на престъпни деяния срещу възрастни мъже, при които са отнети значителни парични суми, съобщиха за ФОКУС от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил.
В първия случай 84-годишен жител на града е подал сигнал, че е станал жертва на интернет измама. След активна кореспонденция през мобилно приложение, мъжът е бил подведен да "инвестира“ 1150 лева с обещание за бърза финансова печалба. По случая е образувано досъдебно производство, а прокуратурата е уведомена своевременно.
Вторият инцидент е свързан с дръзка кражба от дома на 90-годишен дупничанин. Пострадалият е съобщил чрез телефон 112, че от жилището му са изчезнали 4000 евро. Пред полицаите той обяснил, че по-рано през деня е допуснал в дома си непозната жена, която се представила за служител по поддръжката и предложила профилактика на отоплителната инсталация. Липсата на сумата е установена веднага след напускането на "техничката“.
По случая е започнато разследване в РУ Дупница. Органите на реда отново призовават гражданите, и особено по-възрастните хора, да бъдат изключително бдителни, да не се доверяват на съмнителни предложения в интернет и да не допускат непознати лица в домовете си под никакъв предлог.
Работата по установяване на извършителите продължава под надзора на прокуратурата.
