Ученици от 7. и 9. клас на Природоматематическата гимназия (ПМГ) "Проф. Емануил Иванов“ в Кюстендил преминаха специализирано обучение за превенция и реакция при горски пожари. От гимназията съобщиха за ФОКУС, че обучението е проведено вза два дни в Учебния център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) в София.

Първият ден от обучението бе посветен на теоретичната подготовка и методите за разузнаване. Специалистите запознаха младежите с уязвимостта на българските гори през летните месеци и анализираха основните причини за възникване на пожари. Учениците научиха как да разпознават видовете пожари по цвета на дима и се упражняваха в подаването на точни координати при сигнализиране, което е от ключово значение за бързата реакция на екипите.

Вторият етап от обучението премина на терен, където младежите се запознаха с дейността на Младежките противопожарни отряди. Най-голямото практическо предизвикателство бе работата с ранцеви пожарогасители. В рамките на специализирана игра всеки участник трябваше да оперира с уреда и да повали мишена чрез прецизна водна струя – задача, изискваща едновременно сила и точност.

По данни на експертите над 90% от горските пожари в България са причинени от човешка небрежност. Именно затова обучението бе насочено приоритетно към превенцията и отговорното поведение сред природата. Участниците си тръгнаха с ценно знание и основното правило на пожарникаря: "Ако жарта е твърде гореща, за да я докоснеш, значи е твърде гореща, за да я оставиш без надзор“.