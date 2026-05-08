С вълнуващ концерт в Кюстендил беше поставено началото на осемнадесетото издание на музикалните празници "Майски музикални дни“, предаде репортер на ФОКУС. За поредна година Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ е домакин на поредицата срещи с виртуозни изпълнители, като тазгодишната програма бе открита от младия пианист Димитър Горчаков. Джаз изпълнителят поведе присъстващите на вдъхновяващо пътешествие, в което джазът се срещна с фолклора и класическата музика.

Официалният старт на празниците бе даден от кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, който приветства гостите и подчерта, че Кюстендил достойно защитава статута си на културна столица на Югозападна България.

Началникът на отдел "Култура и духовно развитие“ Емануела Дюлгерска-Миланова акцентира върху високата художествена стойност на програмата, която през тази година събира музиканти от изключителна класа.

Председателят на Музикално сдружение "Марин Големинов“ Райчо Христов изрази признателност към Общината и отдел "Култура и духовно развитие“ за подкрепата и отбеляза като ценен акцент включването на джаз изкуството в тазгодишния афиш.

Кулминацията на вечерта бе изпълнението на Димитър Горчаков – номиниран за престижната "Кристална лира“ и утвърден на европейските и американските сцени. Пред кюстендилската публика той разгърна богат авторски репертоар, изпълнен със страст и прецизност. Заслужени аплодисменти предизвикаха неговите пиеси "Детско“, "Разходка в ритъм“, "Лекота“, "Природни силуети“, "Преди времето“, "Огънят говори“ и "Нестинари“, както и виртуозният прочит на джаз стандарта "Tenderly“ от Walter Gross.

Програмата на "Майски музикални дни“ 2026 продължава на 14 и 20 май от 18:00 часа в залите на Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“. На 14 май публиката ще може да се наслади на концерта "На учителя с любов“ в памет на проф. Павел Герджиков – проект на Националната музикална академия "Панчо Владигеров“. Тържественият финал е на 20 май със струнен концерт на "КласикАрт квартет“, които ще представят произведения от Моцарт, Големинов и Рахманинов. Билети и карти ще бъдат достъпни в Галерията час и половина преди началото на всяко събитие.

Майски музикални дни 2026 се организира от Музикално сдружение "Марин Големинов“ със съдействието и подкрепата на Община Кюстендил.