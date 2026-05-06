Зоните за "Почасово платено паркиране със SMS“ в Кюстендил няма да работят днес – Гергьовден. От Община Кюстендил съобщиха за ФОКУС, че жителите и гостите на града ще могат да паркират автомобилите си безплатно в рамките на празничния ден.

От Общината призовават водачите на моторни превозни средства да продължат да спазват правилата за спиране и паркиране както в обхвата на синята зона, така и извън нея. Апелът е отправен с оглед осигуряване на безопасността и удобството за всички участници в движението по време на празничните събития.

Очаква се засилен трафик в централната градска част, затова от местната администрация напомнят, че дисциплината на пътя е от ключово значение за спокойното прекарване на празника.