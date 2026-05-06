В Деня на храбростта и на Българската армия в Кюстендил беше открита изложба, посветена на легендарния 13-и пехотен Рилски полк, предаде репортер на ФОКУС. Експозицията е реализирана от Народно читалище "Ген. Вл. Заимов 2013“, Държавен архив – Кюстендил и Регионална библиотека "Емануил Попдимитров“ с подкрепата на Община Кюстендил. Поводът е 140-ата годишнина от създаването на полка, а таблата са разположени в градинката до Арката на площад "Велбъжд“.

На изложбените пана могат да се видят уникални архивни снимки и ценни документи, които разкриват славния боен път и героизма на офицерите и войниците от Железния полк. Събитието се проведе под патронажа на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов.

Кметът посочи, че храбростта на Българската армия не познава граници и е описана в редица военни учебници по целия свят.

"Благодарение на нашите предци, дали живота си и показали как се печелят непревземаеми крепости като Одрин, как се побеждава в битки като тази при Дойран и при Булаир. Българската армия няма пленено знаме и това не е случайно. Нашите предци са се били за свещената българска земя. Ние не сме се били за чужда територия – те са защитавали своите жени, деца, семейства и домове. Поради това българският войник е знаел, че няма право на крачка назад – защото зад него е България, зад него са домът и семейството му“, заяви инж. Огнян Атанасов.

Кметът допълни, че кюстендилци са горди наследници на 13-и пехотен Рилски полк – Железния полк, взел участие във всички важни сражения и показал мъжество и военна доблест.

Председателят на читалище "Ген. Владимир Заимов“ Цветомира Маринова акцентира върху това, че днес се отдава почит към поколенията български войници, които със своята вярност към Родината са оставили трайна следа в националната памет. Тя нарече изложбата "мост между миналото и настоящето“ и възможност да си припомним кои сме и на какво дължим свободата и достойнството си.

Началникът на отдел "Държавен архив“ – Кюстендил Албена Георгиева заяви по време на откриването, че 13-и пехотен Рилски полк е бил не само бойна единица, но и неделима част от обществения живот на града. Войнишкият му състав е попълван предимно от околиите Кюстендил, Извор, Дупница, Самоков и Радомир. Това означава, че днес много семейства съхраняват паметта и почитат имената на своите роднини – славните рилски герои.

Документите в изложбата са подредени в хронологичен ред – от сформирането на полка през 1886 година до участието му в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. Проследен е пътят на рилци от казармата в Кюстендил до полуостров Галиполи (където се състои Булаирската битка), завоя на река Черна, град Тулча и река Драва.

"Пътят на рилци е бил труден, понякога невъзможен, покрит със слава, но и с мъката от дадените свидни жертви за Отечеството“, каза Албена Георгиева.

Директорът на Регионална библиотека – Кюстендил София Пейчева изрази надежда, че изложбата ще се впише успешно в градската среда и ще служи като важно възпитателно средство за младите поколения.

Последва слово на полковник о.з. Йордан Костадинов, посветено на значението на този ден за националната памет. Програмата включваше и полагане на цветя пред паметника "Булаир“ в знак на признателност към загиналите за Родината.

Финалът на събитието бе поставен с раздаването на 200 порции топла войнишка боб чорба, приготвена в полева кухня от военното формирование в Благоевград. Организатори на честванията са Община Кюстендил и НЧ "Ген. Вл. Заимов 2013“.