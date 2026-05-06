По инициатива на кмета на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов се проведе среща със земеделски стопани, засегнати от неблагоприятните климатични условия и нанесените щети върху овощните насаждения. От Община Кюстендил съобщиха за ФОКУС, че в дискусията са участвали представители на Областна дирекция "Земеделие“, Институтът по земеделие – Кюстендил, Областната дирекция на БАБХ, Държавен фонд "Земеделие“ – Кюстендил, националното сдружение "Обединени земеделски производители“, както и народните представители от 10-и МИР – Кюстендил.

Срещата премина при изключително голям интерес и в препълнена зала. Кметът инж. Огнян Атанасов подчерта, че е изключително важно стопаните да се възползват от възможността за подаване на заявления за пропаднали площи в обявения 10-дневен срок (до 19 май), като призова процедурата да не се отлага за последния момент.

В рамките на срещата бе заявена ясна позиция от страна на местната власт и земеделските производители: ще се настоява за обезщетения в размер до 80% от стойностите по технологичната карта. Поставен бе и въпросът за нейното спешно актуализиране, тъй като тя не е променяна от 2022 г., а разходите за труд, горива, торове и препарати значително са се увеличили. Това налага изготвянето на по-реалистична оценка на производствените разходи към настоящия момент.

Народните представители потвърдиха своята пълна подкрепа към земеделските стопани и заявиха готовност да съдействат за намиране на устойчиви решения в сектора.

По време на обсъжданията бе излъчена контактна (инициативна) група, съставена от представители на дребните, средните и едрите земеделски производители. Тя ще води преки разговори с Министерството на земеделието с цел защита интересите на бранша.

Допълнително бе уточнено, че в случай на несъгласие с резултатите от извършените проверки на засегнатите площи, земеделските стопани имат право след изтичане на 20-дневния срок да подадат искане за повторна проверка.