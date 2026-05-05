Задава се третото издание на най-мащабната фермерска среща "Между три планини“. Събитието ще се проведе на 16 и 17 май в местността "Байова борика“ край Разлог и Банско и отново ще събере на едно място животновъди, производители и занаятчии от Рила, Пирин и Родопите. Това съобщиха от Община Банско.

На територия от над 120 декара посетителите ще могат да се запознаят с богатството на местното производство – традиционни храни, ръчно изработени изделия и съвременни решения в селското стопанство. Сред акцентите в програмата са изложение на над 200 еднокопитни животни, турнир по надтегляне с тежковозни коне и представяне на чистопородни селскостопански животни.

Събитието ще предложи и разнообразна съпътстваща програма с участия на гостуващи артисти и фолклорни състави, демонстрации на традиционни занаяти, детски кът, образователни инициативи и бизнес зона за земеделска техника и партньорства. Специален гост ще бъде певицата Райна.

Изложението "Между три планини“ се утвърждава като значим форум за популяризиране на българските традиции, поминък и модерно фермерство, привличайки все повече участници и посетители всяка година.