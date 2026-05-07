В Гоце Делчев тържествено ще отбележат 80-та годишнина от създаването на Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци. Това ще се случи на 8 май, съобщиха от Общината.

Първият ансамбъл в България – Неврокопският ансамбъл за народни песни и танци, е основан през 1946 година в гр. Гоце Делчев и дълги години носи името "Яне Сандански“.

80-та годишнина от създаването на нашия ансамбъл ще бъде отбелязана тържествено на 8 май 2026 г. в Дома на културата в гр. Гоце Делчев от 18.00 часа с тържествен концерт.

Организатори на събитието са община Гоце Делчев, Народно читалище "Просвета – 1865“ и Неврокопски ансамбъл за народни песни и танци гр. Гоце Делчев. Входът е свободен! За всички, които не могат да присъстват - събитието ще бъде излъчвано директно по ТВ "Родина“