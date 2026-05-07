Българо-турска бизнес среща се проведе в град Гоце Делчев като част от проекта "Развитие на търговските мрежи за общо бъдеще“ по програмата "Бизнес диалог между Европа и Турция“. Това съобщиха от Община Гоце Делчев. В срещата участваха представители на бизнеса и местната власт, а форумът бе организиран от Търговско-промишлената палата в Гоце Делчев в партньорство с Търговско-промишлената палата на турския град Сунгурлу и със съдействието на Община Гоце Делчев.

Проектът се изпълнява в периода 2024–2027 г. и има за цел да задълбочи икономическите отношения между Европейския съюз и Турция чрез насърчаване на сътрудничеството между търговските камари и бизнес общностите, каза по време на събитието председателят на Търговско-промишлената палата в Гоце Делчев Илия Шербетов. Той обясни, че в рамките на проекта са предвидени съвместни дейности като бизнес форуми, обучения, обмен на добри практики и инициативи за повишаване на капацитета, включително в областта на енергийната ефективност, дигитализацията, устойчивия растеж и други.

В срещата участваха още представители на общините Сатовча, Гърмен и Хаджидимово, както и делегация от Анкара и община Сунгурлу в Турция. Форумът бе открит от заместник-кмета на община Гоце Делчев Богдан Боцев. Той подчерта, че общината поддържа добри контакти с турски партньори през годините, които са били основно в областта на спорта, културата и образованието. "Надявам се освен в тези области, да развием нашите отношения и икономиката, защото тя е гръбнака на всяка силна държава и община. Искрено се надявам с подкрепата на търговско-промишлените палати от двете страни да развием едни силни икономически връзки“, каза още Богдан Боцев.

В рамките на срещата, заместник-кметът на община Гоце Делчев Богдан Боцев връчи почетния знак на града на председателят на Търговско-промишлената палата в Сунгурлу в знак на уважение и с пожеланието за бъдещо ползотворно сътрудничество.

По време на форума бяха представени и данни за икономическите отношения между България и Турция. По информация на организаторите Турция е сред водещите търговски партньори на България извън Европейския съюз, като стокообменът достига близо 9 млрд. евро, а турските инвестиции в страната възлизат на над 1,5 млрд. евро към края на 2025 г.