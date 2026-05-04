3-годишен мъж е бил нападнат и бит в дискотека в град Сандански. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР - Благоевград.

По данни на полицията сигналът е подаден на 2 май около обяд в РУ - Сандански от пострадалия, който е от града. Той заявил, че около 03:00 часа същата дата в дискотека в Сандански трима мъже са му нанесли удари в областта на главата и тялото.

Според първоначалната информация двама от нападателите са били охранители в заведението.

В хода на работата по случая полицейските служители са установили трима мъже, съпричастни към деянието - на 21 и 23 години от село Яворница и 30-годишен мъж от Сандански. Те са задържани със заповед за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.