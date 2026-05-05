Област Кюстендил обяви пълно бедствено положение, считано от 18:00 ч. на 4 май до 11 май 2026 г. Мярката е наложена заради пролетните слани в периода 1 – 4 май, които нанесоха сериозни щети на овощните градини в региона. Решението бе взето единодушно от Областния щаб за защита при бедствия на заседание, свикано от областния управител Кристиян Иванчов, съобщава Blagoevgrad24.bg.

Минусовите температури са нанесли сериозни щети в общините Кюстендил, Невестино, Бобов дол, Кочериново и Бобошево. Кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов определи ситуацията като изключително сериозна, като при сливовите насаждения щетите достигат до 100%, а при черешите са значителни. Най-засегнати в региона са селата Багренци, Таваличево, Долна и Горна Гращица, Коняво, Граница и Соволяно.

Мерки и срокове за стопаните:

Заявления за пропаднали площи: Земеделските производители могат да подават документи в Общинските служби по земеделие най-късно до 19 май 2026 г.

Координация: За ръководител по изпълнението на взетите мерки е определен Йордан Домозетов, директор на Областна дирекция "Земеделие“.

Информационна среща: По инициатива на инж. Огнян Атанасов, днес (5 май) от 16:00 ч. в залата на Общинския съвет в Кюстендил ще се проведе среща със земеделските стопани.

В дискусията ще участват представители на Областна дирекция "Земеделие“, Института по земеделие, БАБХ, ДФ "Земеделие“, сдружение "Обединени земеделски производители“ и народни представители от региона. Целта на срещата е да се разяснят процедурите по описване на щетите и възможностите за ускорено финансово подпомагане на засегнатите производители.