Гергьовден в Добринище премина при голям интерес и с богата програма, съчетаваща духовни и фолклорни традиции. Празникът започна още от вечерта на 5-ти май, когато по стар обичай всяка махала извърши традиционното топене на китки, а рано сутринта от събраните цветя бяха сплетени венци. Света литургия в храм "Св. Ап. Петър и Павел“ беше отслужена от храмовото духовенство за здраве, мир и дълголетие, последвана от празничен водосвет. Това съобщиха от Община Банско в социалните мрежи.

На площада се проведе тържествена програма, включваща традиционния гергьовски ритуал, детско хоро, представяне на местните махали и награждаване на участниците в обредните надигравания. Жителите и гостите на града се включиха в общи народни хора, създавайки празнична атмосфера и усещане за съхранена традиция.

Кметът на Община Банско Стойчо Баненски награди и поздрави всички за празника с пожелания за здраве, благополучие и сплотеност. Специален поздрав за здраве и благодат отправи и кметът на град Добринище Иван Сакарев.

Обичаният и светъл Гергьовден в Добринище отново показа, че обичаите продължават да живеят в идните поколения, вплитайки минало, настояще и бъдеще в един жив празник на българския дух.