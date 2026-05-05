Тежка верижна машина нанесе сериозни щети на асфалта по улица "Гоце Делчев“ в Сандански, съобщиха от общинската администрация във Facebook. След подаден сигнал, служители на общината са извършили незабавна проверка на място, установявайки грубо нарушение на правилата за движение и експлоатация на пътната мрежа.

"Подобни действия са недопустими“, пишат от Общинска администрация.

Общината полага постоянни усилия за поддържане и подобряване на градската инфраструктура, но когато отделни граждани или фирми рушат вече изграденото, това вреди на всички жители на града.

Щетите по настилката не могат да бъдат отстранени с лека поправка, а изискват сериозен ремонтен ресурс.

Нарушителите ще бъдат санкционирани по надлежния ред.

"Призоваваме всички граждани и фирми към отговорност, съвестно отношение и грижа към общата ни градска среда. Градът е наш общ дом и опазването му зависи от всички нас“, допълват още от Община Сандански.