Районен съд – Кюстендил наложи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 6 месеца при първоначален "общ“ режим на изтърпяване на 47-годишен мъж. За ФОКУС от Окръжния съд в града посочиха, че мъжът е признат за виновен в извършването на три престъпления, сред които причиняване на телесна повреда на медицинско лице, закана за убийство и хулиганство.

Съдът одобри споразумението, постигнато между Районната прокуратура, защитата и обвиняемия Л. И. Инцидентът е станал в Спешното отделение на МБАЛ "Д-р Н. Василиев“, докато пострадалият лекар специализант е изпълнявал служебните си задължения. Обвиняемият е нанесъл три удара (шамари) по лицето на медика и се е заканил с убийство пред входа на отделението.

В мотивите на съда се посочва, че хулиганските действия се отличават с изключителна дързост. Освен нападението над лекаря, 47-годишният мъж е заплашил с физическа саморазправа и медицинска сестра в отделението, като е замахнал към нея със стиснат юмрук.

На основание чл. 23 от НК, съдът определи най-тежкото от наказанията за трите деяния, а именно 6 месеца затвор. Одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на обжалване.

Районен съд – Кюстендил потвърди и взетата спрямо Л. И. мярка за неотклонение "Задържане под стража“. От общото наказание ще бъде приспаднато времето, през което обвиняемият е бил задържан. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване пред Окръжен съд – Кюстендил.