Симитли отново ще се превърне в магнит за любителите на класическите автомобили, като посрещне 23-тото издание на впечатляващия Ретро парад. Това ще се случи на 9 май, съобщиха от Общината.

В рамките на събитието, между 13:00 и 14:30 часа, главната улица "Христо Ботев“ ще оживее с блясъка на десетки уникални ретро автомобили и мотоциклети. Гостите ще имат рядката възможност не само да се насладят на тези автомобилни легенди, но и да се докоснат до историята, която те носят със себе си.

Събитието тази година е още по-специално – Автомобилен и мотоциклетен ретро клуб "Пирин“ отбелязва 30 години от своето създаване, утвърждавайки се като един от най-активните пазители на автомобилното наследство в България.