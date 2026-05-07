С началото на май Художествената галерия "Владимир Димитров-Майстора“ се превръща в сцена за изкуство от най-висок клас. Община Кюстендил и Музикално сдружение "Марин Големинов“ откриват осемнадесетото издание на фестивала "Майски музикални дни“. За ФОКУС организаторите на престижното музикално събитие посочиха, че то традиционно събира ценители на класиката и качествената музика.

Програмата стартира тази вечер от 18:00 ч. с джаз концерт на пианиста Димитър Горчаков. Неговият проект "Импровизацията среща фолклора и класиката“ предлага уникален прочит на музикалните стилове. Горчаков, който е номиниран за "Кристална лира“ и е познат на сцените в Европа и Америка, ще представи пред кюстендилската публика авторски архив от емоции и звук.

Музикалните събития ще продължат и в следващите седмици с още вдъхновяващи срещи и виртуозни изпълнения. Пълната програма на фестивала може да бъде следена на страницата на отдел "Култура и духовно развитие“ към Община Кюстендил.

Организаторите канят жителите и гостите на града да станат част от новата музикална страница на Кюстендил.