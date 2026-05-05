Мащабна обработка на тревните площи срещу кърлежи, комари и други вредители ще се проведе на територията на град Кюстендил на 12 май. За ФОКУС от Общината посочиха, че дезинсекционните мероприятия ще стартират в 21:00 часа и ще бъдат извършени от специализираната фирма.

Акцент в тазгодишната кампания е използването на подвижен многофункционален генератор от ново поколение, монтиран на високопроходим автомобил. Технологията позволява мащабно аерозолно третиране (ULV) и термоаерозолни обработки, които са изключително ефективни срещу възрастни форми на комари, бълхи и дървесни вредители. Иновативното при тази техника е използването на електростатичен заряд, който гарантира по-добро прилепване на препарата към повърхностите и висока ефективност при минимален разход на биоцид.

Третирането ще се извърши с препарата "Айкън 10 СК“. От Община Кюстендил изрично предупреждават, че карантинният срок е 24 часа. През това време гражданите трябва да избягват посещението на обработените площи.

Специално предупреждение е изпратено и до собствениците на пчелни кошери. Те трябва да предприемат всички необходими мерки за опазване на пчелните семейства по време на пръскането и в рамките на денонощие след него.

При влошаване на метеорологичните условия и неблагоприятно време, дезинсекцията ще бъде отложена за следващия работен ден при същия график.