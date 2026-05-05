Митнически служители на Митнически пункт "Гюешево“ заловиха 9 200 къса контрабандни бездимни тютюневи изделия при проверка на влизащ в страната автобус. От Агенция "Митници" посочиха, че това е втори подобен случай само в рамките на последната седмица.

Случаят е от 3 май, когато на пункта пристига автобус, пътуващ по маршрут от Косово за Република Турция. Превозното средство е отклонено за щателна митническа проверка. В специално пригодена кухина зад резервоара инспекторите от ТД Митница София откриват 960 кутии (19 200 къса) бездимни стикове за пушене, всички без български акцизен бандерол.

Служител от екипажа на автобуса е признал, че стоката е негова собственост. По случая е съставен акт по Закона за митниците, като вземанията по бъдещото наказателно постановление са обезпечени.

От митниците уточняват, че това е пореден успех в района на ГКПП "Гюешево“. В края на април при проверка на друг автобус, пътуващ от Северна Македония за Турция, бяха открити 10 000 къса нагреваеми тютюневи изделия и 52 електронни цигари.

Въпреки натоварения трафик от леки и товарни автомобили по време на майските празници, проверките на база "рисков анализ“ продължават координирано на всички гранични пунктове в страната.