Честит ден на храбростта! Честит празник на българската армия! На онези, които пазят държавата. И на онези, които пазят достойнството. Това написа служебният министър - председател Андрей Гюров по повод Деня на храбростта и празника на Българската армия.

Публикуваме целия пост без редакторска намеса:

Има победи, които идват с оръжие. И други, които печелим с честност, с гръбнак и отказ да сведем глава, когато е по-лесно.

Днес е ден на смелите воини. На мъжете и жените, които по своя воля стават щит на българите и българското. Но и на всички доблестни хора, които избират да не мълчат, когато трябва да говорят, и да не се приберат, когато трябва да останат. Славната армия ни дава сигурност, че има кой да защити държавата.

Но гражданите ѝ доказват, че има какво да бъде защитено.

Гергьовден е за всички нас, които се опитваме днес да бъдем по-изправени и смели, отколкото сме били вчера.

Честит празник на героите - в бойния строй, на улицата и вътре в нас!

Гюров участва в честването на Деня на храбростта и празника на Българската армия - 6 май. Премиерът присъства на тържествения водосвет пред Паметника на Незнайния войн в София.