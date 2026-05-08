Когато извършим анализ на състоянието на бюджета, когато преценим как можем да затегнем течовете на финансови средства и как можем да оптимизираме разходите в държавата, тогава ще стане ясно. Да, най-вероятно е неизбежно тегленето на външен дълг, но колко и какъв - ще стане ясно след анализа. Това каза пред журналисти лидерът на "Прогресивна България" и кандидат за премиер на България Румен Радев преди заседанието на НС.

Относно инфлацията и високите цени на горивата Румен Радев уточни, че още в понеделник ще бъде внесен пакет от законодателни промени, целящи засилване на контрола върху ценообразуването.

"Не става въпрос за административен таван - това не съответства на принципите на пазарната икономика. Има обаче други механизми, които ще използваме докрай", категоричен бе лидерът на "Прогресивна България".

Запитан как ще се действа при евентуален по-висок бюджетен дефицит, Радев увери, че социалната сфера остава защитена. "Няма да се режат доходи - това е ясно. Няма да се режат и социални плащания", подчерта той.

Във връзка с отхвърлената комисиия от вчера за имуществото на Пеевски и влиянието на Прокопиев, Радев обясни: "Няма да допуснем в момент, в който парламентът трябва да взима неотложни решения, които са в интерес на българските граждани - за цени, за бюджет, за инфлация, за План за възстановяване и устойчивост, да превръщаме парламента в арена на разправа между лобито на Пеевски и лобито на Прокопиев. Това е такава война, в която искат да убият цялата енергия на парламента. Няма да го допуснем. Има си органи, които да разследват. Парламентът не е разследващ орган. Работата на парламента е да направи така, че тези органи, които трябва да разследват, да си вършат качествено работата със своите контролни функции върху тях".