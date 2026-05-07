Данни за сериозни нарушения, злоупотреби с публични средства и действия в ущърб на държавния интерес – това се съдържа в осем нови сигнала до главния прокурор, подадени от министърът на земеделието и храните Иван Христанов.

Сигналите са резултат от проверки на Вътрешния одит и Инспектората на Министерството на земеделието и храните, при които са установени данни за тежки нарушения при обществени поръчки за стотици милиони левове, съобщават от ресорното ведомство, цитирани от ФОКУС. Констатирани са липса на ефективен контрол, сериозни несъответствия между договорени и реално изпълнени дейности, както и рискове от неправомерно разходване на публичен ресурс.

"Днес е последният ден на кабинета, но това не означава, че трябва да спрем да изискваме отчетност. Няма "последен ден“ за защитата на обществения интерес. Работата ни като общество е да накараме институциите да обърнат внимание на тези случаи“, заяви министър Христанов.

Сред установените нарушения има данни за сериозни разминавания при дейностите по събиране, транспортиране и унищожаване на животински отпадъци - липса на проследимост, несъответствия в документацията и отчетени дейности, за които има съмнения, че не са били реално извършени. Проверки са установили и пропуски в контрола върху транспортните дейности и изпълнението на обществени поръчки. В част от сигналите се съдържат и данни за неизгодни сделки с държавни имоти, както и за незаконно строителство и нарушения на територията на държавни стопанства. "Става въпрос за брутално нарушаване на обществения интерес и за модели на безконтролност, които с години са оставали без последствия. Държавата дължи отговор на българските граждани за начина, по който се управляват публичните средства“, подчерта министър Христанов.

Министър Христанов благодари на служителите, експертите и всички институции, участвали в проверките, и подчерта, че усилията за прозрачност, контрол и защита на обществения интерес не могат да бъдат временно действие, а трябва да се превърнат в стандарт на управление.