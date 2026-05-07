Президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на “Прогресивна България". По Конституция той се дава на първата по големина политическа сила, предаде репортер на ФОКУС.

Папката взе кандидадът за премиер Румен Радев.

ФОКУС припомня, че във вторник Йотова проведе консултации с всички шест парламентарни групи, които очертаха няколко общи спешни приоритета пред новия кабинет- приемането на бюджет за 2026 г., съдебна реформа и законите по Плана за възстановяване и устойчивост.

"Ние с вас - като президент и вицепрезидент, сме връчили 27 мандата за съставяне на правителство. В тази нова структура правим едно министерство по-малко, от три министерства правим две. Правим го, за да оптимизираме работата на правителството и да осигурим по-добри условия за българския бизнес и да ускорим процесите на дигитализация, които са важни за развитието на България като модерна държава", каза Румен Радев, след като взе папката.

"Няма друго съставено толкова бързо правителство веднага след изборите", отбеляза той.

Проектокабинетът на "Прогресивна България“ се състои от министър-председател, четирима вицепремиери и 18 министри.

