След официалния указ на президента Илияна Йотова, съдбата на 107-ото правителство преминава в ръцете на парламента.
Депутатите ще дебатират върху структурата и състава на кабинета "Радев", след което ще преминат към три последователни гласувания: за министър-председател, за структура на Министерския съвет и за персонален състав.
Процедурата ще завърши с полагане на клетва, след което новият екип ще приеме властта от служебния кабинет на Андрей Гюров.
