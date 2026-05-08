След официалния указ на президента Илияна Йотова, съдбата на 107-ото правителство преминава в ръцете на парламента.

Депутатите ще дебатират върху структурата и състава на кабинета "Радев", след което ще преминат към три последователни гласувания: за министър-председател, за структура на Министерския съвет и за персонален състав.

Процедурата ще завърши с полагане на клетва, след което новият екип ще приеме властта от служебния кабинет на Андрей Гюров.