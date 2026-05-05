Втора на "Дондуков" 2 пристигна парламентарната група на ГЕРБ - СДС за консултации при президента Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.

В президентството ПГ на ГЕРБ-СДС бе представена от Томислав Дончев, Рая Назарян и Йорданка Фандъкова.

Преди тях дойде най-голямата ПГ - тази на "Прогресивна България" с 131 депутати. Те обещаха да бъдат експедитивни и сложат край на "политическата криза".

"Благодаря за това, че проявявате голямо разбиране в този напрегнат момент. Благодаря ви за стъпителните ви думи при откриването на 52-рото Народно събрание, в което и аз, и моите колеги видяхме и чухме голямо желание за конструктивизъм в следващия мандат. Действително България е в една нова политическа ситуация, която не се е случвала доста отдавна, повече от 20 години. Една политическа формация, първата политическа сила - "Прогресивна България" спечели абсолютно мнозинство. Надяваме се на стабилност, на развита и просперираща България, за което от голямо значение е работата на българската опозиция в Народното събрание. Аз разчитам на вас, уважаеми колеги, в дългата ви практика, като доста години управляваща политическа сила, за това, че имате експерти, имате необходимата експертиза, за вашите добри идеи оттук нататък, за това да бъдете и в Народното събрание опозиция, която ще има не само своите идеи, която ще има и много ясен, съдържателен парламентарен контрол и разбира се, един нов начин на отношения между всички институции в страната", каза в началото президентът Йотова.

"Благодаря ви за усилията да изпълним формалната процедура с максимум съдържание. Опитен политик като вас знае, че късите хоризонти в политиката са много опасни. Те обичайно водят до това цялата енергия, цялата пара да отива в свирката, а не в прагматични действия с дългосрочни хоризонти. В този смисъл най-важното за нас е колкото може по-скоро България по-скоро да има редовно, титулярно правителство. Има предпоставки за това, има парламентарна подкрепа, за да може то да се заеме с всички ключови предизвикателства, които стоят пред страната. На първо място - бюджет. И като коментираме десни политики - ние бихме се радвали да видим курс към бюджетна консолидация, тоест свиване на дефицита и мисля, че това би могло да бъде приоритет, който да бъде споделен от почти всички партии в пленарна зала, защото тук не става въпрос за партиен интерес , а за бъдещето на страната. Ние не можем да си позволим перманентен курс на задлъжняване. След 5 години бюджетен волнетаризъм е дошло време за тежки решения. И макар че ролята на опозицията е обичайно да критикува и да предоставя алтернатива, ви декларирам пред вас, че ние бихме дали подкрепа за някои от тези тежки решения, особено които са с реформаторски профил", каза Томислав Дончев.

Дончев изрази опасенията си за плащанията по ПВУ:

"При смяната на караула - винаги инвестициите се забавят. България има предизвикателства, впрочем, свързани не само с НПВУ. Тъжно е, че в предишното Народно събрание не беше събрано достатъчно мнозинство да минат част от реформите. Ние ще окажем подкрепа за всички, защото имаме законопроекти, които са разработени и по наше време, тъй като текстове са готови. Но не трябва по никакъв начин да пада темпото на инвестиционния процес, защото не само по НПВУ - знаете добре - по оперативните програми всяка година има срокове и ако плащанията са на стойност по-ниска от целевата стойност, се губят пари. В този смисъл практиката показва, че при смяна на караула винаги инвестиционният процес се забавя. Това не бива да бъде допуснато, защото това са пари за българските граждани, за българския бизнес и за общините. Ние ще полагаме усилия да виждаме и да предлагаме законопроекти, нови идеи за всички неща, които са важни за нас. И в сферата на образованието, и в сферата на индустриалните политики, и в сферата на иновациите и научно-развойната дейност. Категорично считам, че трябва да се продължи с практиката компаниите, които инвестират в научно-развойна дейност, да получават данъчни облекчения", заяви Дончев.

От своя страна Рая Назарян заяви, че новият председател на Народното събрание Михаела Доцова от "Прогресивна България" може да разчита на нейната помощ.

"Наистина пожелавам успех на госпожа Доцева и вярвам, че тя ще се справи. Каквото зависи от мен, тя може да разчита на моята помощ като човек, който е заемал този пост, който има опит и тя го знае. По никакъв начин ние няма да позволим лоши практики отпреди, поради сериозната фрагментация в Народното събрание, да бъдат продължени и сега, когато има възможност да се покаже едно друго лице на законодателния орган. Разбира се, ние ще продължим с нашите усилия и по приемането на законите, както каза господин Дончев. По Плана за възстановяване и устойчивост, по повечето от тях ние сме участвали лично, имаме свои авторски текстове - те са наш приоритет. Всички добри, работещи предложения, които касаят съдебната реформа, могат да разчитат на нашата подкрепа и на предложения от наша страна", каза тя и допълни:

"За нас е важно да видим дали новото правителство ще приеме внесените от служебното правителство законопрокети или ще поеме по съвсем друга посока, с други предложения - ние ще подкрепим само дългосрочни предложения. Ние през февруари направихме опит за реформи в правосъдието, но не срещнахме подкрепа", каза още Назарян.

Днес Йотова ще проведе консултации с всички парламентарни групи в 52-рото Народно събрание - това са "Прогресивна България", ГЕРБ - СДС, ДПС, , "Демократична България", "Продължаваме Промяната" и "Възраждане".