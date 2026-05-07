Министрите на Андрей Гюров одобриха промени в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, съобщиха от Министерския съвет, цитирани от ФОКУС.

Нвото – облекчено данъчно третиране на разходите за дарения в полза на спортни клубове и организации, детски градини, училища, университети и академии, когато даренията са с цел подпомагане и развитие на професионалния спорт и спорта за всички. Промените са в обхвата на чл. 31 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

Законодателното изменение е съпроводено с мерки за ограничаване на възможностите за злоупотреби и избягване от данъци. Предлага се със заповед на министъра на младежта и спорта да се въведе система за отчитане на получени дарения и механизъм за контрол и отчитане на изразходването на даренията по предназначение, съгласно условията на закона.

Още нещо важно, свързано с налозите беше прието на днешното заседание. Одобрени са промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Със законопроекта се предлага въвеждането в българското законодателство на директиви на Европейския съюз. Основна цел на предложенията е противодействие на укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане и усъвършенстване на правилата за прозрачност в данъчната област чрез подобряване на административното сътрудничество между държавите членки.

В съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2023/2226 проектът предлага правила за осъществяването на автоматичен обмен на информация за криптоактиви за

данъчни цели с компетентните органи на държавите членки на ЕС. Информацията се предоставя на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите от доставчици на услуги за криптоактиви и се отнася за ползватели, които извършват обменни сделки с криптоактиви. Също така в обхвата на автоматичния обмен на финансова информация се включва информация за ползватели на електронни пари, предоставяна от дружествата за електронни пари. Правилата са съобразени и с международните стандарти в тази област, разработени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).

В съответствие с Директива (ЕС) 2025/872 със законопроекта се създават практически правила за автоматичния обмен с държавите членки на информационната декларация за допълнителния данък, която се подава по правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Със законопроекта се предлагат и промени в областта на трансферното ценообразуване. С тях се изпълняват препоръките, получени в хода на техническата проверка, осъществена от Работна група 6 към Комитета по фискални въпроси на ОИСР, с оглед кандидатурата за членство на Република България в Организацията.