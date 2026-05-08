Срещу нас имаше много удари, имаше саботажи, имаше и откровена ярост от хората, които възприемаха държавата като инструмент за лично облагодетелстване и в личен интерес. Не предавайте гражданите и властта на тези хора, не позволявайте законът да се движи от телефона и не се страхувайте от истината. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров към Румен Радев по време на официалната церемония по предаване и приемане на властта.

"Само за няколко месеца служебното правителство успя да покаже, че държавата може да има гръбнак, че може да се говори с имена и властта може да се упражнява с почтеност - не като лозунг, а като работа" каза Гюров.

По думите му сега е нормално обществото да има много високи очаквания към новото правителство.

Гюров припомни, че животът на едно правителство се измерва в наследството, което то оставя. "Нашето време беше време на нормалност, беше време на почтеност и на законност", допълни той.

Румен Радев поздрави служебното правителство за добрата работа по осигуряване на провеждането на нормални и честни избори. Той благодари и за подробния доклад за актуалното състояние на изпълнителната власт.

"Бяхте призвани да изпълнявате тази мисия в резултат на злополучните промени в Конституцията, които вкараха България в задънена улица. Знам, че не ви беше лесно и оценявам усилията на онези, които работиха добросъвестно", каза премиерът.

"Вярвам, че нашето правителство е първа стъпка в установяването на стабилно, стратегически ориентирано управление на България с един хоризонт - модерното развитие на страната като съвременна европейска държава и гарантиране сигурността и благоденствието на българските граждани с ясни ценности, от които ние се ръководим: демокрация, свобода, солидарност и справедливост", заяви лидерът на "Прогресивна България".