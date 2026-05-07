В последното си заседание служебното правителство взе отговорно решение с дълъг времеви ракурс.

Срокът за изплащане на еднократна компенсация по Програмата за финансова подкрепа на физически лица за транспорт се удължава до 31.12.2026 г., реши правителството.

Основната причина за промяната е продължаващият съдебен спор, свързан с определянето и събирането на средствата, които финансират програмата. Поради това към момента няма окончателна правна яснота относно част от постъпленията, което забавя изпълнението на плащанията. Предвижда се компенсациите да бъдат изплатени след приключване на съдебните производства и осигуряване на необходимите средства.

Актуализира се и обхватът на целевата група, с цел съобразяване с настъпили промени в социалния статус на част от първоначално включените лица.

Във връзка с въвеждането на еврото в България, размерът на компенсацията се актуализира от "до 300 лв." на "до 155 евро".

С измененията се гарантира продължаване на програмата при ясни правила, правна сигурност и без необходимост от допълнителни разходи от държавния бюджет.