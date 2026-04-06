Криминалисти от Кюстендил са установили случай с опит за поръчка на фалшиви банкноти чрез интернет, съобщиха за ФОКУС от Областна дирекция на МВР - Кюстендил. В полицията е получена информация за 35-годишен мъж от село Скриняно, който е направил онлайн поръчка за фалшиви евро.

По данни на полицията, мъжът е трябвало да заплати 220 евро при получаване на пратката чрез куриерска фирма. След като бил уведомен, че пратката е пристигнала в града, тя е била отворена в присъствието на получателя и поемни лица.

Вместо очакваните банкноти, в пратката са открити два пакета мокри кърпички.

По случая е образувано досъдебно производство, като е уведомена прокуратурата.