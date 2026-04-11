Домакинствата в еврозоната започват да заделят по-малко средства, тъй като потреблението им нараства по-бързо от доходите - тенденция, която води до спад на спестовния процент до 15.1% през третото тримесечие на 2025 г., сочат най-новите данни на Евростат, предава Blagoevgrad24.

Основният фактор зад понижението е по-осезаемото увеличение на разходите – с 0.9%, при значително по-бавен ръст на разполагаемия доход от 0.6%. Това на практика означава, че домакинствата харчат по-голяма част от приходите си, което логично свива дела на спестяванията.

В същото време инвестиционната активност остава стабилна. Делът на инвестициите се задържа на ниво от 9.0%, като увеличението им почти съвпада с ръста на доходите.

При бизнеса също се наблюдават леки размествания – делът на печалбата на нефинансовите предприятия намалява минимално до 39.1%, докато инвестициите на компаниите се покачват до 21.7%.

Данните очертават постепенна промяна в икономическото поведение на домакинствата – от натрупване на спестявания към по-активно потребление, което може да се отрази на икономическия растеж в следващите тримесечия.