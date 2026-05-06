Община Дупница, съвместно със Съюза на офицерите и сержантите от резерва и запаса и НЧ "Генерал Георги Тодоров 2011“, организира тържествено честване на 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия.

За ФОКУС от Общината посочиха, че програмата ще започне в 11:00 часа пред паметната плоча на църквата "Покров на Св. Богородица“, където ще бъде отслужена панихида в памет на загиналите дупничани във войните за Освобождение, обединение и независимостта на България. След заупокойната молитва гражданите и гостите на града ще могат да отдадат почит към героите чрез поднасяне на венци и цветя.

Празничната атмосфера ще бъде допълнена от музикален поздрав на Общинския ученически духов оркестър, който ще изпълни тържествени маршове за присъстващите.