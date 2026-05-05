Елена Терзиева от петричкото село Михнево отпразнува 100-ния си рожден ден в компанията на зам.-кметът с ресор "Електронно управление, дигитализация и иновации“ Кирил Танушев. Това съобщиха от община Петрич.

Зам.-кметът поздрави рожденичката от името на общинския кмет Димитър Бръчков по случай нейния вековен юбилей.

По традиция, за 100 години житейски път, тя получи и Плакет на Община Петрич.

"Пожелаваме на Елена Терзиева здраве, спокойни дни и още много поводи за радост! Нека в нашата община има повече столетници, които да предават мъдрост, доброта и житейски пример на поколенията", допълниха от Общината.