45-годишна жена от София е предизвикала катастрофа в Банско, съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград. Според информацията от полицейския бюлетин около 21:14 часа вчера на улица "Пирин“ в град Банско е станало ПТП с материални щети и без пострадали хора между товарен автомобил и лек автомобил.

Товарният автомобил е напуснал местопроизшествието, но след предприети незабавни действия, около 21:20 часа на същата дата той е установен от автопатрул при РУ-Банско на ул. "Найден Геров“ в града.

На 45-годишната му водачка от град София е направена проба с техническо средство за употреба на алкохол, която е отчела наличие на 2,00 промила. Жената е задържана със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.