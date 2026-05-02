Катастрофа в района на Петрич взе жертва този следобед. Инцидентът е станал около 16:57 часа на пътя между селата Гега и Боровичене, съобщиха от полицията за ФОКУС.

По първоначална информация, лек автомобил е излязъл от пътното платно и е паднал в крайпътно дере. Загинала е 58-годишна жена от град Мездра. Водачът на автомобила и други двама пътника в него - мъж и жена - са леко пострадали.

Шофьорът е прокурор от Враца, пише NOVA.

Разследването на инцидента е под надзора на Софийската градска прокуратура с оглед на компетентността ѝ да наблюдава дела срещу магистрати. За случая е информирана и временно изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова, съобщиха от държавното обвинение.