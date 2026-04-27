Около 21:26 часа на 24.04.2026 г. на тел.112 е получен сигнал, че в района на Ощавските бани в землището на с. Ощава са се изгубили две деца на 4 и 5 години.

Сигналът подава 33-годишна жена от Радомир.

От полицейските служители са предприети незабавни издирвателни мероприятия, в резултат на които около 22:40 часа на същата дата децата са открити в района в добро здравословно състояние.

По случая е взето отношение по компетентност от служител на дирекция "Социално подпомагане“ – гр. Кресна. По случая е образувано досъдебно производство. Работата продължава.