При специализирана операция на ГДБОП и ДАНС е неутрализирана организирана престъпна група за пране на пари и разпространение на наркотични вещества. Открити са над 67 кг марихуана, над 600 боеприпаса и близо 600 000 евро в брой. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

Акцията е проведена на 23 април. Съвместните действия на двете служби са продължили близо четири месеца. Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.

Тримата задържани са пътували от София към Кюстендил с различни автомобили. В хода на разследването са претърсени 10 имота и превозни средства. В един от автомобилите са открити над 30 кг марихуана, а в частен дом в София - още над 30 кг хашиш и марихуана. На адрес в Кюстендил е открита сумата от близо 600 000 евро, както и над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие с различен калибър.