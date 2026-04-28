Служители на ГДБОП разкриха високотехнологична оранжерия за отглеждане на канабис, намираща се в галерийна мина край град Кюстендил, съобщиха от Дирекцията, предава ФОКУС.

Това се е случило в ход на предприети действия през вчерашния ден. Припомняме, че при специализирана операция на ГДБОП и ДАНС е неутрализирана организирана престъпна група за пране на пари и разпространение на наркотични вещества. Открити са над 67 кг марихуана, над 600 боеприпаса и близо 600 000 евро в брой. За това съобщи о.д. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Междувременно министърът на вътрешните работи Емил Дечев поздрави ръководството и служителите на ГДБОП за успешно проведената акция.

Операцията продължава към момента и се провежда под надзора на СГП.

