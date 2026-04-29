Тир се обърна на пътя Кюстендил - София в района на Конявска планина, предаде репортер на ФОКУС.

Камионът е с регистрация от Република Северна Македония и е единствен участник в инцидента. Шофьорът не е тежко пострадал - разминал се е с охлузвания. Пробите му за алкохол и наркотици са отрицателни.

Движението се извършва в едната лента. Причините за инцидента се изясняват.