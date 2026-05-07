На 06 май около 16:50 часа на пътя между село Бистрица и град Благоевград е станало ПТП, при което лек автомобил, управляван от 20-годишен благоевградчанин, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, на ляв завой е излязъл извън пътното платно и се е ударил в електрически стълб. Това съобщиха от Областна дирекция на МВР - Благоевград.

Извършен е медицински преглед на 65-годишна пътничка в автомобила, като не са констатирани наранявания. На водача са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.