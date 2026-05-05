Агенция "Пътна инфраструктура" официално обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, който да извърши основен ремонт и възстановителни дейности на надлеза по път III-1006 Благоевград - Покровник. Срокът за подаване на оферти е 4 юни. Прогнозната стойност на строително-монтажните дейности е 5 116 260,10 евро без ДДС.

Съоръжението е в началото на ул. "Покровнишко шосе" над първокласния път I-1 Благоевград - Кулата и е с дължина 129 м, а ширината на платното за движение е 7 м. В експлоатация е от 1985 г.

Бъдещият изпълнител ще трябва да извърши ремонтно-възстановителни работи по долното строителство, за да се укрепи конструкцията на надлеза. Предвидени са дейности за пълно възстановяване на асфалтовата настилка, монтаж на фуги, изграждане на колекторна система и подобряване на отводняването. Строително-монтажни работи ще се извършват в участък с дължина 380 м, който обхващат както надлеза, така и пътни отсечки преди и след него.

Прогнозният срок за изпълнение на ремонта е 360 календарни дни.