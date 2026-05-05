Благоевград отбелязва Деня на Европа и Деня в памет на жертвите във Втората световна война с полагане на цветя с церемония, която ще се проведе на 9 май (събота) от 12:00 часа на площад "Георги Измирлиев“ пред паметната плоча на загиналите във войните за обединението и независимостта на България. Това съобщиха от Общината. Преди това, от 11:00 часа, на пл. "Македония“ ще бъде подреден информационен щанд по повод Деня на Европа.

Организатори на инициативата са НЧ "Никола Вапцаров – 1866“ и Европейски информационен център "Европа директно“.

Денят на Европа символизира единството и мира на континента и се отбелязва на датата, на която френският външен министър Робер Шуман представя своята декларация за обединение на Европа. През 1985 г. лидерите на страните от Европейския съюз решават 9 май да бъде честван като Ден на Европа на среща в Милано. В България датата е официално определена за отбелязване с Постановление № 54 на Министерския съвет от 29 март 2005 г.