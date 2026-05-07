Петима граждани на Индия са били арестувани при проведена специализирана операция на кюстендилската полиция. За ФОКУС от Областна дирекция на МВР – Кюстендил съобщиха, че процесуалните действия са осъществени на територията на град Бобов дол, в сградата на бившата мина.

При извършената проверка е установено, че чужденците са представили неистински документи за самоличност. Лицата са задържани веднага след разкриване на измамата.

По случая е образувано досъдебно производство в ОДМВР – Кюстендил, а за инцидента е уведомен дежурен прокурор. Работата по установяване на произхода на фалшивите документи и обстоятелствата около пребиваването на лицата в района продължава.