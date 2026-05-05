Три фирми искат да модернизиране на парковата среда в местността "Бачиново“ по обществена поръчка, обявена от Община Благоевград. Това съобщиха от Общината. Конкурсна комисия отвори офертите на "Грома Холд“ ЕООД, "Булстрой – монтажи“ ЕООД и "БМ-Груп-Инженеринг“ ЕООД. Предстои документите да бъдат разгледани по допустимост, след което ще се премине към етап отваряне на цени, след което и подписване на договор за изпълнение.

Прогнозната стойност, заложена от възложителя, е 3 083 090,04 евро без ДДС. Предстои една от най-предпочитаните зони в областния център да бъде цялостно реконструирана и обновена, ще бъдат създадени съвременни, достъпни и функционални условия за отдих и спорт.

Предвижда се трансформация на парковото пространство, като ще бъдат реконструирани и разширени съществуващите алеи, изградени нови пешеходни и велосипедни маршрути. Зоните за активни занимания също ще бъдат надградени. Предстои разширяване на пъмп трак съоръжението и обособяване на повече места за почивка с нова паркова мебел и удобства за посетителите.

Част от обновяването на "Бачиново“ ще бъде и нов междинен мост, който ще подобри свързаността между различните части на парка и ще улесни придвижването.

Дейностите се извършат по проект "Реконструкция и обновяване на паркови пространства в местност "Бачиново“. Общият бюджет на проекта е 4 157 716,16 евро, осигурени изцяло чрез безвъзмездна финансова помощ по Програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 г., като предвиденият срок за изпълнение е 36 месеца.

В проекта са заложени още подмяна и надграждане на парково осветление с енергоспестяващи решения, изграждане на видеонаблюдение, разширяване на поливната система и увеличаване на местата за паркиране. Предвижда се и обогатяване на растителността, което ще допринесе за по-добро качество на въздуха и повишаване на биоразнообразието в района.

Модернизирането на парк "Бачиново“ е част от стратегията на ръководството на Община Благоевград за развитие на устойчиви и привлекателни пространства за отдих, спорт и туризъм в Областния център.