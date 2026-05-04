Благоевград е сред петте области в България, които не разполагат с инсталации за обезвреждане на опасни отпадъци - проблем, който създава риск за околната среда и здравето на хората. Това показва одитен доклад на Сметната палата за управлението на опасните отпадъци у нас в периода 2021–2024 г., публикуван на интернет страницата на институцията.

Другите области са: Видин, Габрово, Сливен и Смолян

Документът "Управление на опасните отпадъци в България в периода януари 2021 - декември 2024 г.“ е публикуван на интернет страницата на институцията, като одитираната организация е Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

Ръст на опасните отпадъци у нас

Данните показват увеличение на количествата опасни отпадъци - от 13,7 тона през 2021 г. до близо 16 тона през 2023 г., според Националния статистически институт.

Опасните отпадъци включват материали с експлозивни, токсични, канцерогенни или инфекциозни свойства, като в тази категория попадат и отпадъците от лечебни заведения. По данни на Евростат България е сред водещите страни в ЕС по генериране на опасни отпадъци – по 2246 кг на човек годишно при средно 266 кг за съюза. Страната се нарежда на второ място след Финландия.

Европейски санкции и проблеми в управлението

За периода 2021–2024 г. срещу България са заведени 9 наказателни процедури от Европейската комисия, свързани с управлението на отпадъците. Пет от тях са прекратени. Сред нарушенията са неприлагане на принципа "замърсителят плаща" и депониране на отпадъци без необходимата обработка.

Одитният доклад е изпратен до Европейската комисия и до международната организация на върховните одитни институции ИНТОСАЙ.

Основни проблеми, установени от одита

Сметната палата отчита, че резултатите в управлението на опасните отпадъци са минимални и не гарантират ограничаване на вредното въздействие върху природата и хората.

Сред основните констатации са:

-Липса на национална стратегия за околна среда, приета от Народното събрание

-Недостатъчен фокус върху индустрията като основен източник на опасни отпадъци

-Слаба координация и контрол от страна на МОСВ

-Необходимост от подобрение на Националната информационна система за отпадъци

-Незаконни сметища и липса на инфраструктура

-42% от установените нарушения при кметовете са свързани с незаконни сметища и липса на ефективни мерки за почистването им.

В същото време 29% от кметовете на градове с над 10 000 жители не са осигурили площадки за безплатно предаване на опасни отпадъци от домакинствата. Такива липсват в осем областни града, сред които Велико Търново, Габрово, Сливен и Смолян.

В страната функционират общо 57 подобни площадки, а две общини - Криводол и Чепеларе - нямат приети програми за управление на отпадъците.

Ръст на вноса на опасни отпадъци

Отчетено е и увеличение с 41% на вноса на опасни отпадъци през 2024 г. спрямо 2021 г. Те се използват основно за рециклиране на метали и повторно рафиниране на масла.

Препоръки

Сметната палата е отправила седем препоръки към министъра на околната среда и водите, които трябва да бъдат изпълнени до 1 март 2027 г. Целта е подобряване на управлението на опасните отпадъци и ограничаване на риска за околната среда и общественото здраве.