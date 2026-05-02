С ритуал по полагане на цветя Благоевград ще отбележи 123 години от смъртта на революционера Гоце Делчев. Това съобщиха от Общината. Церемонията по полагане на цветя ще се състои на 4 май от 11.00 часа пред паметника на водача и идеолога на Българските македоно-одрински революционни комитети на пл. "Македония“.

Гоце Делчев е една от най-значимите личности в българската история. Роден е в Кукуш през 1872 г. и посвещава живота си на борбата за свободата на Македония и Одринска Тракия. Благодарение на неговите усилия ВМОРО се утвърждава като добре организирана революционна структура, изгражда своя четническа армия и развива активна дейност в региона.

Той загива през 1903 г. край село Баница в сражение с османски части.

Благоевград е неразривно свързан със съдбата на Гоце Делчев. В двора на църквата Въведение Богородично е издигнат мемориал на Делчевия род, където са положени костите на негови сродници.